Son depremler listesi 20 Şubat... Türkiye'de her an birçok deprem yaşanıyor. Bazıları küçük çapta olduğu için hissedilmese de anlık veriler olan her depremi yakalıyor. 20 Şubat günü Malatya ve İzmir birçok deprem yaşadı. Aynı şekilde Kahmaranmaraş da deprem yaşayan şehirler arasındaydı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre 21 Şubat Çarşamba son depremler listesi...