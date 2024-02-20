MALATYA'DA PEŞ PEŞE BİRÇOK DEPREM!

Malatya, Salı gecesi 3 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Battalgazi merkezli deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Saat 00.43'te ise ikinci bir deprem daha yaşandı ve 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kısa bir süre sonra saat 03.32'te, 2.6 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi.

Sabah 05.17'de bir kez daha deprem yaşayan Malatya bu kez 3.4 ile sallandı.

19 Şubat Pazartesi günü de Malatya 4.3'lük bir deprem atlatmıştı.