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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri: Mehmet Fatih Özpan 14 yaşındaydı... Bisikletini sürüyordu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        14 yaşındaydı... Bisikletini sürüyordu!

        Malatya'da, 14 yaşındaki Mehmet Fatih Özpan bisiklet sürerken M.İ.'nin kullandığı otomobil küçük çocuğa çarptı. Hastaneye kaldırılan Özpan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:47
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        14 yaşındaydı... Bisikletini sürüyordu!
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        Malatya'da yürekleri yakan kaza, dün Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. idaresindeki otomobil seyir halindeyken, bisiklet süren Mehmet Fatih Özpan'a (14) çarptı.

        KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        DHA'daki habere göre kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özpan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada doktorların müdahalesine rağmen Mehmet Fatih Özpan kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Malatya
        #Son dakika haberler
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