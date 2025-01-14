Cerrahi maskeli erkek cansız bedeni bulundu!
Malatya'da, boş arazide henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin ağız kısmında cerrahi maske bulunması dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Malatya'da olay, 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yan tarafındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AĞZINDA CERRAHİ MASKE VARDI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.