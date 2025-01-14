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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri: Cerrahi maskeli erkek cesedi bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Cerrahi maskeli erkek cansız bedeni bulundu!

        Malatya'da, boş arazide henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin ağız kısmında cerrahi maske bulunması dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:59
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        Cerrahi maskeli erkek cansız bedeni bulundu!
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        Malatya'da olay, 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yan tarafındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        AĞZINDA CERRAHİ MASKE VARDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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        ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

        Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Malatya
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