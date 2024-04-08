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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü!

        Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü!

        Malatya'da su kuyusuna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 19:30 Güncelleme: 08.04.2024 - 19:30
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        Su kuyusuna düşen çocuk öldü!
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        Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Postacı Sokaktaki bir bahçede arkadaşlarıyla oynayan A.C (7) dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince su dolu kuyudan çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ces, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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