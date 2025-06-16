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        Haberler Gündem Malatya'da otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Malatya'da otluk alanda çıkan ve evlere sıçrayan yangın söndürüldü

        Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve 6 evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:34 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:34
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        Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı
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        Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kale Belediyesinden ekipler müdahale etti.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, bazı evlerde hasar oluştu.

        Kale Kaymakamı Onur İnce de bölgede incelemelerde bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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