Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, meslektaşı Yaşar İpek ile Bodrum'da tatil yapıyor.

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İki arkadaş, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.

Mahsun Kırmızıgül

Arkadaş grubu ile bir bot ile karaya çıkan Mahsun Kırmızıgül ile Yaşar İpek, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Yaşar İpek