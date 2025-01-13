Mahsun Kırmızıgül'ün zam isyanı

Köprü, otoyollar ve ulaşıma yapılan yüzde 43'e varan zamlara Mahsun Kırmızıgül, "Yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı" diyerek sitem etti.

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"HALKI ZOR DURUMA SOKACAK"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kırmızıgül, "Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!" ifadelerini kullandı.

Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor! — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) January 13, 2025