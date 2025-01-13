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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün zam isyanı - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül'ün zam isyanı

        Otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yapılan yüzde 43'e varan zamların ardından Mahsun Kırmızıgül, tepki gösterdi. Kırmızıgül, "Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:17
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        Köprü zamlarına isyan etti
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        Köprü, otoyollar ve ulaşıma yapılan yüzde 43'e varan zamlara Mahsun Kırmızıgül, "Yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı" diyerek sitem etti.

        "HALKI ZOR DURUMA SOKACAK"

        Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kırmızıgül, "Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!" ifadelerini kullandı.

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