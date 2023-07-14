Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser!

Ünlü isimler zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda objektiflere yansıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen isimlerden bazıları...

BADE İÇİL

Toplu taşıma ile Tarihi Yarımada'yı dolaşan Bade İşçil, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Firuzağa Camii'ni ziyaret etti.

Tramvaya binen Bade İşçil, keyifli anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.