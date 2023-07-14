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        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser!

        Mahsun Kırmızıgül, Alaçatı'da taksi bulamayınca minibüse binmek zorunda kaldı. Kırmızıgül, bindiği minibüste yolcularla birlikte şarkı söyledi

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 12:37
        • 1

          Konser için Çeşme'ye giden Mahsun Kırmızıgül, taksi bulamayınca minibüse bindi.

        • 2

          Yol boyunca yolculara mini bir konser veren Mahsun Kırmızıgül, "Çeşme'de minibüste bulunan dostlarla konser verdiğim doğrudur. Muhteşemdi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

        • 3

          Ünlü isimler zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda objektiflere yansıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen isimlerden bazıları...

          BADE İÇİL

          Toplu taşıma ile Tarihi Yarımada'yı dolaşan Bade İşçil, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Firuzağa Camii'ni ziyaret etti.

          Tramvaya binen Bade İşçil, keyifli anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        • 4

          NÜKHET DURU

          Bir dönem ABD'de tatil yapan Nükhet Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

        • 5

          SELDA BAĞCAN

          Selda Bağcan'ın Yenikapı - Hacıosman metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu.  Bağcan hakkında, 'Gerçek bir sanatçı', 'Yenikapı metrosunda bir dünya starı', 'Halkın sanatçısı' ve 'Egosuz yıldız' gibi yorumlar yapıldı.

        • 6

          EBRU YAŞAR

          Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro!

        • 7

          DİDEM SOYDAN

          Didem Soydan da metro kullanan isimlerden.

        • 8

          EDİS

          Edis Görgülü, belediye otobüsüyle seyahat ederken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

          Şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, "Dikkat dikkat! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim" notunu düşmüştü.

        • 9

          MERT FIRAT

          Oyuncu Mert Fırat da İstanbul trafiğinde çareyi metroda bulan başka bir ünlü.

        • 10

          KEREMCEM

          Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümüne yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaşmıştı. Keremcem, "Trafik bile yeni bölümüne yetişmeme engel değil." demişti.

        • 11

          MERYEM UZERLİ

          Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan ve yaşamını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, Berlin metrosunda...

        • 12

          DOĞUKAN MANÇO

          Doğukan Manço ise İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste.

        • 13

          ARDA TURAN

          Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da metroda çektiği selfie'sini Instagram hesabından paylaşmıştı.

        • 14

          ŞENAY AKAY

          Şenay Akay da Yanikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.

        • 15

          ŞAHAN GÖKBAKAR

          Şahan Gökbakar da metrodan bu fotoğrafını paylaştı. Gökbakar, fotoğrafında "Ben de izleyeyim mi yenge?" ifadelerine yer vedi.

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