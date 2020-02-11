11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi!
Galatasaray'da geçtiğimiz mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulda mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz Yönetimi konuyu yargıya taşıyarak ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken seçim kararına tedbir koydurmuştu.
Galatasaray'da kulüp üyesi Ahmet Özdoğan idari ibrasızlıkla ilgili açılan davaya feri müdahil olarak dahil olmuş ve sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanması talebinde bulunmuştu.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu konuya dair değerlendirmede bulunmuş ve şunları söylemişti:
"Bu Galatasaray tarihinin gördüğü en ayıplı davalardan biridir. Bir Galatasaray genel kurul üyesi, üstelik de hasbelkader başkan adayı da olmuş bir isim kendi kulübüne kayyum atanmasını istiyor. Bu bana göre kabul edilemez bir durumdur. Neymiş idari olarak ibra edilmemiş. Yok böyle bir zırvalık. 3000 küsur oyla seçilmiş bir yönetimi, idari olarak ibra etmeyen 358 kişinin oyuyla düşürüp kulübü bu hale getiremezsiniz. Mali ibra olmasaydı o ayrı bir konu. O zaman yönetim zorunlu olarak seçime giderdi ama mali ibra yasada olan bir şey değil. Tüzükte olan bir şey ve yasal karşılığı yok. Bir nevi genel kurulun yönetime uyarısı ama yasal sonucu olan bir şey değil. Şunu da söyleyeyim. Dursun Özbek yönetimini hem mali hem idari açıdan ibra edeceksiniz, mali olarak düne kadar hiçbir kusuru olmayan bu yönetimi ibra etmeyeceksiniz. Bu da ayıptır."
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