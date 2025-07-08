Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1. dönem Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları sorgulama
Magnum çekiliş sonuçları 2025 çekilişe katılım sağlayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. 1. Dönem Magnum çekilişi, 8 Temmuz Salı bugün gerçekleşecek. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda iki şanslı isim, Porsche Taycan Model Otomobil sahibi olacak. Ayrıca 30 kişi 300.000 TL değerinde Magnum Card kazanacak. Peki, Magnum çekilişi ne zaman? 2025 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 1. dönem Magnum çekiliş sonuçları ile Porsche Taycan kazananlar asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...
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Magnum Porshe Taycan çekiliş sonuçları 2025 için heyecan dorukta. Çubuklardan çıkan şifreleri magnum.com.tr üzerinden gönderen kişiler, ‘’1. Dönem Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Kampanya kapsamında iki ayda bir çekilişle 30 kişi 300.000 TL’lik Magnum Card kazanacak. 2 kişi ise Porsche Taycan Model Otomobil sahibi olacak. Peki, Magnum çekilişi ne zaman? Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ile asil ve yedek kazanan listesi hangi gün açıklanacak? İşte, detaylar…
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MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2025?
Çekilişler 3 dönem için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak.
Magnum çekiliş takvimine göre, ilk dönem çekilişi 8 Temmuz 2025 tarihinde, ikinci dönem çekilişi 9 Eylül 2025 tarihinde, üçüncü dönem çekilişi 4 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00’de ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak.
4. dönem için 4 Kasım 2025 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 12 Temmuz 2025, 13 Eylül 2025, 8 Kasım 2025 tarihlerinde duyurulacak.
Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Magnum çekiliş sonuçları, Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacak.
Magnum çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kazanan isim listesi haberimize eklenecektir.
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MAGNUM ÇEKİLİŞ ÖDÜLÜ NEDİR?
Çekilişte her dönem için 10 kişi 300.000 TL’lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacaktır. Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir.
Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir. Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir.
ATM’lerden nakit olarak çekemeyeceklerdir ve bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir. Yüklenen bakiyelerin 31.03.2026 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir. Kampanya süresince toplamda 9.000.000 TL’lik Magnum Card Param Hediye Kartı verilecektir.
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Kampanya sonunda tüm katılımlar üzerinden yapılacak 4.dönem çekilişinde ise 2 kişi Porsche Taycan 2024 Model Otomobil (tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 8.335.000 TL) ikramiyesi kazanacaktır.
Kampanya kapsamında daha detaylı bilgi almak için Magnum'un internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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