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        Haberler Gündem 3. Sayfa Magnolya tatlısı zehirledi: 225 işçinin zehirlenme nedeni belli oldu | Son dakika haberleri

        225 işçinin zehirlenme nedeni belli oldu!

        Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçinin zehirlenme nedeni belli oldu. Yapılan laboratuvar analizlerine göre, işçilerin öğle yemeğinde yedikleri magnolya tatlısından zehirlendikleri tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:25
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        225 işçinin zehirlenme nedeni belli oldu!
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        Samsun'da olay, 8 Mayıs Perşembe günü meydana geldi. Fabrikalarda öğle yemeği sonrasında mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan toplam 225 işçi hastanelere başvurdu. Tedavileri tamamlanan işçiler taburcu edildi.

        YEMEKLERDEN NUMUNE ALINIP İNCELENDİ

        İHA'daki habere göre olay sonrası Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, öğle yemeğinde sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi.

        MAGNOLYA TATLISI ZEHİRLEMİŞ

        Yapılan incelemelerde, "zehirlenmeye magnolya tatlısının neden olduğu" belirlendi.

        YEMEK ŞİRKETİNE PARA CEZASI

        Yemek şirketine idari para cezası uygulanırken, zehirlenen işçilerin de firmadan şikayetçi oldukları öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #magnolya
        #Son dakika haberler
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