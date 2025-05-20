Madrid, 2027 Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğine yakın!

İspanya Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanması için gerekli garantiyi verdiklerini söyledi.

Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Metropolitano Stadyumu'nda organize edilmesi için İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) talebi doğrultusunda gereken bir dizi garanti ve yetkilendirmeye onay verdiklerini duyurdu.

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Bakan Alegria'nın sözleri İspanyol basınında, "Metropolitano, 2027 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya bir adım daha yaklaştı." şeklinde yorumlandı.