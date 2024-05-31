Madonna'ya 'cinsel içerikli konser' davası
Bir Madonna hayranı, şarkıcıyı, 'hiçbir uyarıda bulunmadan pornografiye maruz bırakmakla' suçlayarak dava açtı
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'Popun Kraliçesi' Madonna, konserine katılan bir hayranının şaşırtıcı suçlamasıyla karşı karşıya. Ünlü şarkıcının 'Celebration' (Kutlama) adlı dünya turnesi kapsamında mart ayında Inglewood'da verdiği konsere katılan Justen Lipeles adlı hayranı, gösterinin "uyarıda bulunmadan pornografiye maruz bıraktığı" suçlamasıyla Madonna'ya karşı harekete geçti.
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65 yaşındaki Madonna'ya, konserleri için cinsel içerikli suçlaması yapan Justen Lipeles, seyircilerin "sahnede seks eylemlerini taklit eden üstsüz kadınları izlemeye zorlandığını" iddia etti.
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"UYARI YAPILMADAN PORNOGRAFİYE MARUZ KALDIK"
Justen Lipeles, mahkemeye sunduğu şikâyetinde; "Tüketicileri sıcak, rahatsız arenalarda saatlerce beklemeye zorlamak ve onları hiçbir uyarıda bulunmadan pornografiye maruz bırakmak, Madonna'nın hayranlarına karşı küstahça saygısızlığının göstergesidir" ifadesini kullandı.
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"KLİMALARI KAPATTIRDI"
ABD basınında yer alan haberlere göre, Justen Lipeles'in dava açmasına neden olan şey yalnızca cinsel içerikli konser değil, aynı zamanda stadyumda havalandırmaların kapatılmasıyla tüm seyircilerin sıcağa maruz bırakılmış olması.
Justen Lipeles'in iddiası doğruysa bu, Madonna'nın klimanın kapatılmasını istediği ilk konseri olmadı. Madonna'nın, nisan ayında Miami'deki bir konseri sırasında da aynısını yapması gündeme gelmişti.
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"ÜZERİMİZDEKİLERİ ÇIKARMAMIZI İSTEDİ"
Justen Lipeles, katıldığı konserde hayranlarının sıcaktan duydukları rahatsızlığı dile getirmeleri üzerine ünlü şarkıcının kalabalığa kıyafetlerini çıkarmalarını söylediğini iddia etti.
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ALTI SUÇTAN DAVA
Madonna'ya ve organizasyon şirketine yazılı sözleşmenin ihlali, yanlış beyan, duygusal sıkıntı ve yanlış reklam da dahil olmak üzere altı suçtan dava açan Justen Lipeles, şikâyetinde gösterinin başlama zamanı konusunda da aldatıldığını öne sürdü. İddia sahibi, konser saatinin 20.30 olarak açıklanmasına rağmen 22.00'de başladığını söyledi. Lipeles, ayrıca şarkıcının konseri canlı değil playback şeklinde verdiğini de iddia etti.
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KONSERE GEÇ BAŞLAMA DAVALARI AÇILMIŞTI
Madonna'nın başka hayranları da daha önce benzer suçlamalarda bulunmuştu.
2020'deki konserine geç başlaması nedeniyle dava edilen Madonna, daha yakın zamanda, Brooklyn'deki konserlerine iki saat geç başladıktan sonra ocak ayında yanlış reklam nedeniyle de mahkemelik olmuştu.
Nisan ayında, Madonna'nın hukuk ekibi; "Konsere giden makul hiçbir kişi ve hiçbir Madonna hayranı büyük bir arena konserinin bilette yazan saatte başlamasını beklemez" şeklinde bir savunma yapmış, biletteki saatin konser alanının açılış saati olduğunu belirtmişti.