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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Madame X turnesi kapsamında düzenlenen Boston'daki 3 konserini iptal etti.

Fischerspooner grubunun “God Control” parçasını telif ödemeden albümünde yer verdiği gerekçesiyle suçlanan 61 yaşındaki yıldız, sağlık sorunları yaşadığını ve ağrılarının dayanılmaz boyutta olduğunu belirterek biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi.

ESKİ MANKENİ TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir dönem, ABD'li şarkıcı Madonna'nın eski İngiliz manken Amanda Cazalet'i taciz ettiği iddia edilmişti. Cazalet, Madonna'nın yazdığını söylediği bir aşk mektubunu geçtiğimiz yıllarda 50 bin dolar karşılığında açık artırmada satmasıyla çok konuşulmuştu.

53 yaşındaki ingiliz manken, popun kraliçesi olarak kabul edilen Madonna'nın geçmişte yıllarca kendisine taciz ettiğini iddia etmişti. 1990'da Madonna'nın "Justify My Love" şarkısının klibinde rol alan Cazalet, ünlü şarkıcının o yıllardan sonra kendisine yazdığını iddia ettiği aşk mektuplarını da iddiasına kanıt olarak gösterdi.