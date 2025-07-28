Madagaskar Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Madagaskar'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Madagaskar’ın Uluslararası Telefon Kodu: +261

Madagaskar’a uluslararası telefon yoluyla ulaşmak için kullanılan ülke telefon kodu +261’dir. Ülke dışından Madagaskar’da bir numarayı aramak isteyen kullanıcılar, bu kodu başa ekleyerek aramalarını gerçekleştirebilirler. Örneğin bir Madagaskar cep telefonu numarası şu şekilde aranır: +261 XX XXX XXXX Telekomünikasyon altyapısı bölgesel farklılıklar gösterebilir ve özellikle kırsal alanlarda sinyal zayıflığı ya da bağlantı sorunları yaşanabilir. Ancak başkent Antananarivo ve diğer büyük şehirlerde mobil şebeke operatörleri hizmet sunmaktadır.

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Araç Plaka Kodu: RM

Madagaskar’ın uluslararası araç plaka kodu RM harfidir. Bu kısaltma, Fransızca “République de Madagascar” (Madagaskar Cumhuriyeti) ifadesinden gelmektedir. Araç plakaları genellikle siyah zemin üzerine beyaz harflerle yazılır ve ülke içinde bölgesel kodlara göre düzenlenmiş olabilir. Ancak uluslararası kullanımda araçlara ait RM kodu, ülkenin tanınmasını sağlar.

Resmi Para Birimi: Madagaskar Ariary (MGA)

Madagaskar’ın para birimi Madagaskar Ariary’si (MGA)’dır. Bu para birimi, 2005 yılında Madagaskar Frangı’nın (MGF) yerini alarak tedavüle girmiştir. Ariary, dünyanın ondalık olmayan birkaç para biriminden biridir. 1 Ariary, 5 iraimbilanja’ya denk gelir, ancak küçük birim olan iraimbilanja artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Madagaskar’da kullanılan banknotlar genellikle 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 ve 10.000 MGA şeklindedir. Turistik alanlarda Euro veya Amerikan Doları gibi dövizlerin kabul edildiği yerler bulunsa da, günlük kullanımda Ariary temel para birimidir. Döviz büroları ve bankalar aracılığıyla para bozdurma işlemleri yapılabilir.

İnternet Alan Adı Uzantısı: .mg Madagaskar’ın resmi internet alan adı uzantısı .mg’dir. Bu uzantı, ülkedeki kurumlar, şirketler, devlet kuruluşları ve bireyler tarafından kullanılmaktadır. Alan adı yönetimi, Madagaskar’daki NIC-MG (Network Information Center of Madagascar) tarafından yürütülmektedir. .mg uzantısı ile birlikte geleneksel ikinci seviye alan adları da bulunmaktadır. Örneğin: .gov.mg (devlet kurumları için) .edu.mg (eğitim kurumları için) .org.mg (sivil toplum kuruluşları için) .com.mg (ticari işletmeler için) Alan adı tescili için belirli yerel şartlar aranabilmekte, yerel bir temsilcinin bulunması veya Madagaskar’da faaliyet gösteren bir kurumla bağlantı kurulması gerekebilmektedir. Madagaskar, kendine özgü coğrafi konumunun yanı sıra, uluslararası iletişimde ve dijital kimlikte sahip olduğu kodlarla da sistematik bir yapıya sahiptir. Ülkenin telefon kodu +261, plaka kodu RM, para birimi Ariary (MGA) ve internet alan adı uzantısı .mg, ülkenin küresel bağlantısını sağlamada önemli rol oynar. Özellikle iş yapmak, iletişim kurmak veya dijital varlık oluşturmak isteyenler için bu bilgiler temel düzeyde yol gösterici nitelik taşımaktadır.

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