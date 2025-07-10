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        Haberler Dünya Macron'dan Filistin devletini tanıma çağrısı | Dış Haberler

        Macron'dan Filistin devletini tanıma çağrısı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınması için birlik olma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:39 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:39
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        Macron'dan Filistin devletini tanıma çağrısı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

        Resmi ziyaret için gittiği İngiltere'de Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

        Macron, Starmer'le Ukrayna konusunun yanı sıra Orta Doğu hakkındaki yaklaşımlarının da benzer olduğunu dile getirdi.

        Bölgede ateşkesin sağlanması, barış yolunun bulunması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulunduklarını ifade eden Macron, şöyle devam etti:

        "Birlikte Gazze'de ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunduk. Bu esirlerin ve Gazzelilerin ızdırabının sona ermesi için acilen bu gerekiyor. Sonu ve stratejisi olmayan bir savaşın devam etmesi, bölge ve ortak güvenliğimiz için ciddi bir risk teşkil ediyor."

        Macron, "Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum." diyerek, iki devletli siyasi çözüme inandığını vurguladı.

        Bu çözümün bölgedeki güvenliğin temelini oluşturacağını savunan Macron, iki devletli çözümün ayrıca İsrail'in komşularıyla barış içinde yaşamasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

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