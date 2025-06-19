Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi ziyarete açıldı

        Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi ziyarete açıldı

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, erken Cumhuriyet'in önemli mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu'nun bir döneminin izini süren Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 başlıklı yeni sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. 17 Mayıs 2026 tarihine kadar açık olacak sergi, Koyunoğlu'nun 20. yüzyıl başından itibaren çektiği fotoğraflar eşliğinde hem yaşam öyküsüne hem de Türkiye'nin dönüşen yüzüne bir bakış sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 09:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Cumhuriyet’in ilk yıllarının özgün simalarından Arif Hikmet Koyunoğlu’nun çok yönlü dünyasına ışık tutan bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 başlıklı sergi, Koyunoğlu’nun yaşamının bir dönemini, çektiği fotoğraflar aracılığıyla izleyiciyle buluşturuyor.

        Nilüfer Çayı kıyısında Arif Hikmet, eşi Mübeccel, kızları Özcan ve akrabaları, Bursa, 1930’lar.
        Nilüfer Çayı kıyısında Arif Hikmet, eşi Mübeccel, kızları Özcan ve akrabaları, Bursa, 1930’lar.

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Arif Hikmet Koyunoğlu Fotoğraf Koleksiyonu’ndan derlenen serginin odağında, Arif Hikmet Koyunoğlu’nun mimarlık eğitimi aldığı Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ndeki öğrencilik yıllarından İstanbul ve Anadolu’daki mesleki ve kişisel uğraşlarına, Balkan Savaşı’ndan I. Dünya Savaşı’na uzanan bir dönem yer alıyor. Ankara, İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Kırşehir gibi farklı kentlerdeki Selçuklu ve Osmanlı yapılarının yanı sıra Koyunoğlu’nun tasarladığı, Ankara’daki Türk Ocağı Binası’nın detaylı görüntüleri de sergide izlenebiliyor.

        Arif Hikmet ile Avusturyalı bir subay, Erzurum, 1915.
        Arif Hikmet ile Avusturyalı bir subay, Erzurum, 1915.
        REKLAM

        BİR MİMARIN ÖTESİNDE

        Arif Hikmet Koyunoğlu yalnızca Türk Ocağı Binası ve Etnografya Müzesi gibi erken Cumhuriyet mimarisinin simge yapılarını tasarlayan bir mimar değil, aynı zamanda yaşamı boyunca 30’dan fazla işle uğraşmış bir seyyah, asker, galerici, gazeteci ve fotoğrafçıydı. Sanat ve zanaatla erken yaşlarda tanışan Koyunoğlu, 10 yaşında edindiği ilk fotoğraf makinesiyle hayatı boyunca hem yaşadıklarını hem de dönemin kültürel ve mekânsal dönüşümünü kayda geçirdi.

        Sanayi-i Nefise Mektebi’yle (bugünkü Eski Şark Eserleri Müzesi) aynı bahçeyi paylaşan Müze-i Hümâyun’un (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) merdivenlerinde Arif Hikmet Koyunoğlu (sağda önde), arkasında oturan mimar Sedat Çetintaş (?) ve arkadaşla
        Sanayi-i Nefise Mektebi’yle (bugünkü Eski Şark Eserleri Müzesi) aynı bahçeyi paylaşan Müze-i Hümâyun’un (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) merdivenlerinde Arif Hikmet Koyunoğlu (sağda önde), arkasında oturan mimar Sedat Çetintaş (?) ve arkadaşla

        Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde yaşanan sarsıcı kırılmaları cephelerde, sokaklarda, atölyelerde ve evlerde fotoğrafladı; mimarlık vizyonuyla şekillendirdiği kadrajlarında estetik kaygılarla görsel belgeler üretti. Kimi zaman bir mülteci kampında, kimi zaman cephede, kimi zaman da İstanbul’un göbeğinde açtığı Yeraltı Fotoğrafhanesi’nde bu merakını zaman zaman profesyonel olarak da sürdürdü.

        REKLAM
        Arif Hikmet’in Yeraltı Fotoğrafhanesi’nde çektiği iki kadın, İstanbul, 1920–1921.
        Arif Hikmet’in Yeraltı Fotoğrafhanesi’nde çektiği iki kadın, İstanbul, 1920–1921.

        AİLEDEN DEVLETE, BİREYDEN KOLEKTİFE UZANAN BİR ÖYKÜ

        Sergi, Sultan Abdülaziz’in validesi Pertevniyal Sultan’ın yanında yetişmiş bir annenin, cesur ve mücadeleci oğlu olan Koyunoğlu’nun hayat hikâyesini de görünür kılıyor. Balkanlar’dan Kafkaslara, Erzurum’dan Napoli’ye uzanan savaş ve sürgünlerle örülü yıllarında hem mimarlık yapan hem de hayatta kalmak için hamallık, aşçılık, sigorta eksperliği gibi işler üstlenen Koyunoğlu’nun hayatı, Türkiye’nin inşa süreciyle de paraleldir.

        Mübadeleyle gelen muhacirler Müsteşar Ömer Lütfi Bey ve İskân Müdürü Celâl Bey’le beraber, Bursa, yak. 1923–1924.
        Mübadeleyle gelen muhacirler Müsteşar Ömer Lütfi Bey ve İskân Müdürü Celâl Bey’le beraber, Bursa, yak. 1923–1924.

        BELGELERLE KURULAN BİR YAŞAM VE ARŞİV

        Koyunoğlu Ailesinin Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağışladığı kişisel arşivden derlenen cam negatifler, asetatlar ve baskı fotoğraflarla kurgulanan sergide şehir manzaraları, mimari detaylar, portreler, sokaklar ve gündelik yaşam sahneleri hem bireysel bir anlatının hem de Türkiye’nin modernleşme sürecinin görsel tanıklığı olarak yer alıyor.

        REKLAM

        Koyunoğlu’nun belgeleme yaklaşımı, yalnızca mimariye değil, yaşadığı döneme de ışık tutuyor. Fotoğrafçılığı mimariyle birleşen bir bakışla, yapının uzaktan görünümünden detaylarına kadar bütünlüklü bir estetik-düşünsel çerçevede ele alıyor. Onun gözünden belgelenen mekânlar bir ülkenin hafızasını taşırken, aynı zamanda sanatın, yaşamın ve mimarlığın nasıl iç içe geçtiğini de gösteriyor.

        Arif Hikmet Koyunoğlu’nun otoportresi, 1968 (?).
        Arif Hikmet Koyunoğlu’nun otoportresi, 1968 (?).

        BİR MİRASIN İZİNDE

        Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi, izleyicisini 20. yüzyıl başından 1930’lara kadar uzanan görsel bir yolculuğa davet ederken, mimarın “anıtsal yapılarla bireysel hafızalar arasında” kurduğu ilişkiyi görünür kılıyor. Koyunoğlu’nun fotoğrafları, bugünün gözünden geçmişe bakan değil, geçmişin içinden bugüne seslenen birer belge olarak da değerlendiriliyor.

        Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 başlıklı sergi, 17 Mayıs 2026 tarihine kadar İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Galerisi’nde ziyarete açık olacak.

        Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Galerisi, Pazar günleri hariç haftanın her günü 10.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        Habertürk Anasayfa