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        Haberler Spor Futbol Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi hazırlık maçı kapsamında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Macaristan - Türkiye maçı tarihi ve saatine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 00:43 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:43
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        • 1

          Macaristan - Türkiye maçı için nefeler tutuldu. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 grup maçları öncesinde özel maçlar kapsamında, Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer Macaristan karşısında şans bulması durumunda ilk kez milli formayı giymiş olacak. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Macaristan - Türkiye maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        • 2

          MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

          Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak.

        • 3

          MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Macaristan ile Türkiye maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          A MİLLİ TAKIM KADROSU

          KALECİLER:

          Mert Günok

          Muhammed Şengezer

          Okan Kocuk

          Uğurcan Çakır

          ORTA SAHA:

          Hakan Çalhanoğlu

          İsmail Yüksek

          Kaan Ayhan

          Orkun Kökcü

          Salih Özcan

        • 5

          DEFANS:

          Mert Müldür

          Zeki Çelik

          Ahmetcan Kaplan

          Merih Demiral

          Ozan Kabak

          Samet Akaydin

          Cenk Özkacar

          Ferdi Kadıoğlu

        • 6

          FORVET

          Cengiz Ünder

          İrfan Can Kahveci

          Yunus Akgün

          Barış Alper Yılmaz

          Kerem Aktürkoğlu

          Semih Kılıçsoy

          Abdülkadir Ömür

          Arda Güler

          Can Uzun

          Enes Ünal

          Kenan Yıldız

          Yusuf Yazıcı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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