Macaristan- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli takım maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 grup maçları öncesinde Macaristan ile oynanacak olan özel maça odaklandı. A Milli Takım, Euro 2024 elemelerinde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak D Grubu'nu 17 puanla lider tamamladı. Öte yandan Macaristan takımı da mücadele ettiği G Grubu'nda 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puanla zirvede yer aldı. Peki, Macaristan- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Macaristan- Türkiye maçına dair detaylar...