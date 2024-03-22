Macaristan- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli takım maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Macaristan'a konuk oluyor. Avrupa Şampiyonası grup aşamalarını lider tamamlayan Milliler, Budapeşte'de oynanacak olan maçı kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Macaristan- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
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Ay-yıldızlılar, EURO 2024 grup maçları öncesinde Macaristan ile oynanacak olan özel maça odaklandı. A Milli Takım, Euro 2024 elemelerinde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak D Grubu'nu 17 puanla lider tamamladı. Öte yandan Macaristan takımı da mücadele ettiği G Grubu'nda 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puanla zirvede yer aldı. Peki, Macaristan- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Macaristan- Türkiye maçına dair detaylar...
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MACARİSTAN- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Macaristan- Türkiye hazırlık maçı 22 Mart Cuma (bugün) 22.45'te oynanacak.
Puskar Arena'da oynanacak olan maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu.
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MACARİSTAN- TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Macaristan: Gulacsi, Lang, Mocsi, Szalai, Nego, Nagy, Styles, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Adam
Türkiye: Mert, Zeki, Samet, Merih, Cenk, İsmail, Salih, Barış Alper, Hakan, Kenan, Enes
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ABDÜLKERİM ADAY KADROYA DAVET EDİLDİ
TFF Galatasaray'lı Abdülkerim Bardakçı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, milli takım ile çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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MACARİSTAN İLE 15. MAÇ
İki ülke A milli takımları arasında oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.