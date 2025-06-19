Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Maça fırtına engeli: Ertelendi - Futbol Haberleri

        Maça fırtına engeli: Ertelendi

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'ndaki Palmeiras - Al Ahly maçı fırtına tehdidi nedeniyle yarıda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maça fırtına engeli: Ertelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Palmeiras ile Al Ahly karşı karşıya geldi. Palmeiras’ın 2-0 önde götürdüğü maç hakem tarafından hava muhalefeti gerekçesiyle ertelendi.

        Metlife Stadı’nda oynanan maçı İngiliz hakem üçlüsü Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn yönetti.

        İlk maçlarında berabere kalan Brezilya ve Mısır ekiplerinin karşılaştığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        İkinci yarının başında 49’uncu dakikada Wessam Abou Ali’nin kendi kalesine attığı golle Palmeiras 1-0 öne geçti.

        Bu golden 10 dakika sonra sahneye çıkan Jose Lopez attığı golle farkı 2’ye çıkardı.

        Bu golden sonra ilginç bir gelişme yaşandı. İngiliz hakem Anthony Taylor bitime 30 dakika kala hava durumu gerekçesiyle stadın boşaltılmasını istedi ve maç yarıda kaldı. Karşılaşmanın hakemi teknik direktörlerle konuşup maçı tatil ederken, stat ekranında da ‘Fırtına tehdidi nedeniyle güvenli yerlere sığının’ uyarısı geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Habertürk Anasayfa