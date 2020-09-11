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HaberlerFutbolSüper Lig

İbrahim Yıldız: Maç yayını krizine ara formül

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız'ın ortaya çıkardığı yayın krizine ara formül bulundu. Yayın için teknik hizmet aldığı Saran Group'la borç sorunu yaşayan beIN Sports, bu haftalık farklı bir şirketten hizmet alarak maçları yayımlayacak

11.09.2020 - 18:03 | Güncelleme: ABONE OL
Yayıncı kuruluş

Süper Lig'deki yayın krizi, beIN Sports ile Saran Group arasında yaşanan borç sorunu nedeniyle yeni bir boyut kazanmıştı.

Dün duyurduğumuz gelişmeye göre; yayıncı kuruluşun, kendilerine maç yayınları için teknik altyapı sağlayan Saran Group'a 30 milyon dolar borcu bulunuyor.

beIN, bu borcun TL'ye çevrilip indirim yapılmasını talep edince Saran Group'la görüşmeler tıkanmış ve Saran Group'a ait kanalların Digiturk üzerindeki yayını da durdurulmuştu.

Bu durum yeni sezonda Süper Lig'in nasıl ekranlara geleceği konusunda büyük bir belirsizlik oluştururken ara formül devreye girdi.

Yayın kuruluş beIN Sports, Media Pro isimli başka bir şirketten teknik hizmet konusunda destek istedi.

Media Pro, bu talep karşısında öncelikle Saran Group'la iletişime geçerek en azından bu haftalık yayınlama konusunda onay istedi. Saran Group da futbol severlerin Süper Lig'deki ilk hafta heyecanından mahrum kalmaması için bu talebe olumlu yanıt verdi. Böylece Süper Lig'in ilk haftasının televizyondan yayınlanmama tehlikesi ortadan kalkmış oldu.

Öte yandan beIN Sports'un Saran Group'la borç konusunu yeniden masaya yatırmak için bir araya geleceği öğrenildi.

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