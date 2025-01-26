MAÇ SONUCU: Teksüt Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi (Dk. 77 Mehmet Özcan), Louzif (Dk. 46 İbrahim Kaya), Ndongala (Dk. 71 Araujo), Paixao, Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Messaoudi, Rahmetullah Berişbek, Diniyev, Faruk Can Genç (Dk. 71 Sitoe)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Develi, Rroca (Dk. 71 Ezeh), Dembele (Dk. 71 Rodriues), Camara (Dk. 59 Oğuzcan Çalışkan), Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Caulker, Diouf (Dk. 89 Görkem Bitin), Süleyman Luş, Traore (Dk. 89 Uğur Kaan Yıldız)
Goller: Dk. 17 Diouf, Dk. 55 Rroca (penaltı) (Keçiörengücü), Dk. 87 Paixao (penaltı) (Bandırmaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 86 Oğuzcan Çalışkan (Keçiörengücü), Dk. 90+2 İbrahim Kaya, 90+4 Messaoudi (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Dembele, Dk. 49 Rroca, Dk. 62 Erkam Develi, Dk. 86 Orhan Nahırcı, 90+6 Görkem Bitin (Keçiörengücü), Dk. 39 Faruk Can Genç, Dk. 45+2 Zafer Görgen, Dk. 53 Sergen Piçinciol, Dk. 54 Messaoudi, Dk. 62 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90+1 Atınç Nukan (Bandırmaspor)