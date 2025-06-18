MAÇ SONUCU: Monterrey: 1 - Inter: 1
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk hafta maçında İtalyan temsilcisi Inter ile Meksika ekibi Monterrey 1-1 berabere kaldı.
ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda İtalyan temsilcisi Inter ile Meksika ekibi Monterrey karşı kaşıya geldi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Rose Bowl Stadyumunda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Chivu'nun öğrencileri favori olduğu karşılaşmada 2 puana veda etti.
Monterrey'in golünü Real Madrid'in efsanesi Sergio Ramos attı. Inter beraberliği Martinez ile yakaladı.
Öte yandan gecenin diğer maçında Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai ile Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.