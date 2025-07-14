MAÇ SONUCU: Konyaspor: 2 - Araz Nahçıvan: 1
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Konyaspor, düzenlenen hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Araz Nahçıvan'ı 2-1 yendi
Konyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Araz Nahçıvan ile karşılaştı.
Karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibin gollerini 27. dakikada Umut Nayir ve 50. dakikada Aleksic attı. Araz Nahçıvan'ın golünü ise 63. dakikada Ramon Machado kaydetti.