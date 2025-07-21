MAÇ SONUCU: Kayserispor: 3 - Hatayspor: 1
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Hatayspor'u 3-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Trendyol 1. Lig takımlarından Hatayspor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Hatay temsilcisi, Bamgboye'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
Sarı kırmızılı takım, Nazon'un 48 ile 60 ve Nurettin Korkmaz'ın 82. dakikada atığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.