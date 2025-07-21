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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor MAÇ SONUCU: Kayserispor: 3 - Hatayspor: 1 - Bellona Kayserispor Haberleri

        MAÇ SONUCU: Kayserispor: 3 - Hatayspor: 1

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Hatayspor'u 3-1 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:49 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:50
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

        Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Trendyol 1. Lig takımlarından Hatayspor ile karşılaştı.

        Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Hatay temsilcisi, Bamgboye'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

        Sarı kırmızılı takım, Nazon'un 48 ile 60 ve Nurettin Korkmaz'ın 82. dakikada atığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

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