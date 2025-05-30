MAÇ SONUCU: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 2

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

İzmir temsilcisinin golleri 33. dakikada penaltıdan Ahmed Ildız ve 90+2'de Victor Hugo'dan geldi.

İstanbul ekibinin golünü ise 47. dakikada Mortadha Ben Ouanes attı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele birlikte Göztepe 50 puanla ligi bitirdi. Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Can Keleş, yayın üzerindeki Hajradinovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Lis kontrol etti.

29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ogün Bayrak'ın altıpasın sağından içeriye çevirdiği topu Taylan Utku Aydın uzaklaştırmak istedi. Emersonn'un kısa düşen meşin yuvarlağa ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Taylan, kale çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla müdahale etti ve top kornere çıktı.

31. dakikada Göztepe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Opoku ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Heliton yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi.

33. dakikada penaltıyı kullanan Ahmet Ildız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

DETAYLAR BİRAZDAN...