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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe MAÇ SONUCU: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 2 - Kasımpaşa Haberleri

        MAÇ SONUCU: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 2

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın golü 47. dakikada Ben Ouanes'ten; Göztepe'nin golleri ise 33. dakikada Ahmed Ildız, 90+. dakikada Victor Hugo'dan geldi. Bu sonucun ardından Kasımpaşa 47 puanda kaldı, Göztepe ise 50 puanla sezonu kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 22:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:04
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

        İzmir temsilcisinin golleri 33. dakikada penaltıdan Ahmed Ildız ve 90+2'de Victor Hugo'dan geldi.

        İstanbul ekibinin golünü ise 47. dakikada Mortadha Ben Ouanes attı.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele birlikte Göztepe 50 puanla ligi bitirdi. Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Can Keleş, yayın üzerindeki Hajradinovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Lis kontrol etti.

        29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ogün Bayrak'ın altıpasın sağından içeriye çevirdiği topu Taylan Utku Aydın uzaklaştırmak istedi. Emersonn'un kısa düşen meşin yuvarlağa ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Taylan, kale çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla müdahale etti ve top kornere çıktı.

        31. dakikada Göztepe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Opoku ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Heliton yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi.

        33. dakikada penaltıyı kullanan Ahmet Ildız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        DETAYLAR BİRAZDAN...

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