Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        54
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol 1. Lig MAÇ SONUCU: İstanbulspor: 1 - Amedspor: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: İstanbulspor: 1 - Amedspor: 0

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 25.01.2025 - 18:10 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbulspor, 3 puanı tek golle aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla yendi.

        Maçtaki tek golü 48. dakikada Kerem Şen attı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Murat Uçar’ın sağ taraftan ortasında Adekanye’nin altı pas içinde kafa vuruşunda kaleci İsa, yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

        19. dakikada Ömer Bayram’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Murat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

        REKLAM

        24. dakikada Sambissa’nın sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde savunmaya çarpan top sağ kale diğreğine çarparak oyun alanına geri döndü. Amed savunması topu uzaklaştırdı.

        26. dakikada Sinan’ın ceza yayı içi içerisinden sağ ayağıyla gelişine vuruşunda sağ üst köşeye yönelen topu kaleci İsa son anda kornere çeldi.

        33. İstanbulspor geride hazırlık pası yaparken Oktay, yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve Adekanye’ye bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu.

        35. dakikada hakem Mehmet Ali Özer, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirterek golü iptal etti.

        48. dakikada Vorobjovas’ın pasında topla buluşan Sambissa rakibini çalımlayarak ceza sahaı içi son çizgiye kadar inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Kerem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

        80. dakikada Özcan’ın sağ taraftan içeri yerden pasında Krstovski’nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Gazze'de ikinci grup esir takası tamamlandı
        Gazze'de ikinci grup esir takası tamamlandı
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Habertürk Anasayfa