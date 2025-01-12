MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 0 - Şanlıurfaspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.
Konuk ekip Şanlıurfaspor'un golü 57. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.
Ev sahibi ekipte Eren Tozlu, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Şanlıurfaspor 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Maçın ardından oluşan puan durumunda Erzurumspor FK, 30 puanla 4. sırada kaldı. Şanlıurfaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.