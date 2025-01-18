MAÇ SONUCU: Barcelona: 90 - Anadolu Efes: 80
THY EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya temsilcisi Barcelona'ya 90-80 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ise üst üste 5'inci, toplamda 12'nci yenilgisini aldı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona'ya 90-80 mağlup oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes 12. mez mağlup olurken, Barcelona 13. galibiyetini elde etti.
Salon: Blaugrana
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Tomasz Trawicki (Polonya)
Barcelona: Punter 15, Satoransky 6, Fall 13, Abrines 5, Parker 4, Anderson 3, Vesely 11, Brizuela 10, Metu 10, Nunez 11, Parra 2
Anadolu Efes: Larkin 13, Bryant 16, Smits 1, Thompson10, Poirier 13, Beaubois 3, Nwora, Johnson 2, Oturu 8, Willis 3, Dozier 6, Ercan Osmani 5
1. Periyot: 22-24
Devre: 48-41
3. Periyot: 65-59
Beş faulle çıkan: 38.36 Poirier (Anadolu Efes)