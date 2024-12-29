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        Haberler Spor Basketbol STBL MAÇ SONUCU: Aliağa Petkimspor: 77 - Galatasaray: 94 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Aliağa Petkimspor: 77 - Galatasaray: 94

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 94-77 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:29
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 94-77 yendi.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Burak Yılmaz

        Aliağa Petkimspor: Dotson 7, Van Beck 16, DeWayne Russell 6, Murat Kuntker 2, Williams 4, Tyree 12, Troy Selim Şav 4, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 7, Echenique 15

        Galatasaray: Livingston 14, Young 9, Efianayi, Cummings 14, Samet Geyik, Palmer 11, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Göksenin Köksal 9

        1. Periyot: 26-29

        Devre: 48-55

        3. Periyot: 56-76

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