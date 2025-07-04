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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 4 TEMMUZ 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        4 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapılacak. Öte yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlayacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 4 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 09:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:43
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        • 1

          4 Temmuz Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi için ekran başında olacak. Öte yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final etabına geçildi. Turnuvada bugün çekişmeli bir karşılaşma oynanacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise 2 maç var. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 4 Temmuz 2025 Cuma listesi…

        • 2

          4 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Trendyol Süper Lig

          Saat: 15:00 Fikstür Çekimi

        • 3

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final

          Saat: 22:00 Fluminense - Al Hilal

        • 4

          UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

          Saat: 19:00 Danimarka - İsveç

          Saat: 22:00 Almanya - Polonya

        • 5

          ABD USL Championship

          Saat: 02:00 Loudoun United - Orange County

        • 6

          MLS

          Saat: 02:30 New York City - Toronto FC

          Arjantin Kupası

          Saat: 03:10 Instituto AC - CA Huracan

        • 7

          Hazırlık Maçı

          Saat: 15:00 ND Gorica - Shakhtar Donetsk

        • 8

          İrlanda Premier Ligi

          21:45 Derry City - Waterford

          21:45 Drogheda - Galway Utd

          21:45 Shelbourne - Cork City

          21:45 St. Patrick's - Bohemians

        • 9

          Veikkausliiga

          18:00 Oulu - Kuopion

          Ykkösliiga

          18:30 Japs - Salpa

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