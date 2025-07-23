Maç programı 23 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken transfer sürecinde takımların kadrolarını güçlendirme ve eksiklerini giderme çabaları da devam ediyor. Yeni sezon öncesi takımların hazırlık maçları yakından takip edilirken bugün de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Temmuz 2025 maç programı ve mücadelelerin başlangıç saatleri.
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 23 Temmuz Çarşamba günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe hazırlık maçlarına çıkacak. Ayrıca Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda yarı final heyecanı sürerken UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.
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23 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık
17:00 Trabzonspor - Persepolis (TRT Spor)
20:30 Galatasaray - Cagliari (S Sport Plus)
22:00 Fenerbahçe - Al Ittihad-Jeddah (S Sport Plus)
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Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Yarı Final
22:00 Almanya - İspanya (TRT Spor)
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UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu
20:00 Brann - Salzburg
21:45 Shelbourne - Karabağ
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UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
18:30 Zira - Hajduk Split
19:30 FC Levadia - FC Iberia 1999
20:00 Silkeborg IF - KA Akureyri
21:00 Olimpija Ljubljana - Inter Club
21:00 The New Saints - Differdange 03
22:00 Buducnost Podgorica – Milsami
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