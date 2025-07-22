Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 22 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 22 Temmuz Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 22 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise heyecan devam ediyor. Yarı finalde İngiltere ile İtalya karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Temmuz 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 22 Temmuz Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise yarı final heyecanı yaşanacak. İngiltere ile İtalya mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Temmuz 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        • 2

          MAÇ PROGRAMI 22 TEMMUZ 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık Maçı

          18:00 Gençlerbirliği - Tractor FC

        • 3

          UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu

          18:00 KuPS Kuopio - Kairat

          19:00 Lincoln Red Imps - Kızılyıldız

          19:00 Noah - Ferencvaros

          20:00 Rigas Skola - Malmö FF

          20:00 Hamrun Spartans - Dynamo Kiev

          20:00 Viktoria Plzen - Servette

          20:00 Pafos FC - Maccabi Tel Aviv

          20:00 Kopenhag - Drita

          21:15 Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar

          21:30 Lech Poznan - Breidablik

          21:45 Rijeka - Ludogorets Razgrad

          21:45 Rangers - Panathinaikos

          22:00 Shkendija 79 - FCSB

        • 4

          UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

          21:30 Ballkani - Floriana

        • 5

          Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Yarı Final

          22:00 İngiltere - İtalya (TRT Spor)

        • 6

          İskoçya Lig Kupası - Grup A

          21:45 Brechin City - Cove Rangers

          21:45 Falkirk - Queen's Park

          İskoçya Lig Kupası - Grup B

          21:45 P. Thistle - Queen Of S.

          21:45 Ross County - Edinburgh

        • 7

          İskoçya Lig Kupası - Grup C

          21:45 Bonnyrigg RA - Dundee FC

          İskoçya Lig Kupası - Grup D

          21:45 Arbroath- Annan Ath

          21:45 Ayr Utd- Forfar

        • 8

          İskoçya Lig Kupası - Grup E

          21:45 Dunfermline - Hamilton

          İskoçya Lig Kupası - Grup F

          21:45 East Kilbride - Inverness

          21:45 St. Johnstone - Raith Rovers

        • 9

          İskoçya Lig Kupası - Grup G

          21:45 Clyde - Stenhousemuir

          21:45 Motherwell- G. Morton

          İskoçya Lig Kupası - Grup H

          21:45 East Fife - Brora Rangers

          21:45 Kelty Hearts - Kilmarnock

        • 10

          K-Lig

          13:30 Anyang - Daegu

          13:30 Gwangju - Gimcheon S

          13:30 Pohang S. - Suwon City

        • 11

          Avustralya Kupası - Son 32 Turu

          12:30 Avondale - Stirling

          12:30 Darwin Olympic - Nunawading

          12:30 Peninsula - WS Wanderers

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Habertürk Anasayfa