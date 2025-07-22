Bugünkü maçlar 22 Temmuz Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 22 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise heyecan devam ediyor. Yarı finalde İngiltere ile İtalya karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Temmuz 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
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Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 22 Temmuz Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise yarı final heyecanı yaşanacak. İngiltere ile İtalya mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Temmuz 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
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MAÇ PROGRAMI 22 TEMMUZ 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık Maçı
18:00 Gençlerbirliği - Tractor FC
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UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu
18:00 KuPS Kuopio - Kairat
19:00 Lincoln Red Imps - Kızılyıldız
19:00 Noah - Ferencvaros
20:00 Rigas Skola - Malmö FF
20:00 Hamrun Spartans - Dynamo Kiev
20:00 Viktoria Plzen - Servette
20:00 Pafos FC - Maccabi Tel Aviv
20:00 Kopenhag - Drita
21:15 Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar
21:30 Lech Poznan - Breidablik
21:45 Rijeka - Ludogorets Razgrad
21:45 Rangers - Panathinaikos
22:00 Shkendija 79 - FCSB
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UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
21:30 Ballkani - Floriana
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Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Yarı Final
22:00 İngiltere - İtalya (TRT Spor)
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İskoçya Lig Kupası - Grup A
21:45 Brechin City - Cove Rangers
21:45 Falkirk - Queen's Park
İskoçya Lig Kupası - Grup B
21:45 P. Thistle - Queen Of S.
21:45 Ross County - Edinburgh
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İskoçya Lig Kupası - Grup C
21:45 Bonnyrigg RA - Dundee FC
İskoçya Lig Kupası - Grup D
21:45 Arbroath- Annan Ath
21:45 Ayr Utd- Forfar
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İskoçya Lig Kupası - Grup E
21:45 Dunfermline - Hamilton
İskoçya Lig Kupası - Grup F
21:45 East Kilbride - Inverness
21:45 St. Johnstone - Raith Rovers
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İskoçya Lig Kupası - Grup G
21:45 Clyde - Stenhousemuir
21:45 Motherwell- G. Morton
İskoçya Lig Kupası - Grup H
21:45 East Fife - Brora Rangers
21:45 Kelty Hearts - Kilmarnock
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K-Lig
13:30 Anyang - Daegu
13:30 Gwangju - Gimcheon S
13:30 Pohang S. - Suwon City
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Avustralya Kupası - Son 32 Turu
12:30 Avondale - Stirling
12:30 Darwin Olympic - Nunawading
12:30 Peninsula - WS Wanderers