Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 22 Temmuz Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise yarı final heyecanı yaşanacak. İngiltere ile İtalya mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Temmuz 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...