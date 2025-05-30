Kurban Bayramı’nın bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olması, memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihlerini yeniden gündeme taşıdı. Her ay belirli bir takvime göre maaşlarını alan vatandaşlar, bayram öncesi bir değişiklik olup olmayacağını merakla takip ediyor. Hatırlanacağı üzere, Ramazan Bayramı döneminde maaşlar öne çekilmemiş ve ödemeler standart tarihlerde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler, Kurban Bayramı öncesi yapılacak olası takvim düzenlemesine çevrilmiş durumda. Peki, bu bayramda memur ve emekli maaşları erken yatacak mı? İşte SSK, Bağkur ve memurlar için güncel ödeme takvimi...