Lüks yat 'Lady Moura' Marmaris'te

Meksikalı iş adamı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olan 'Lady Moura' adlı 125 milyon dolar (Yaklaşık 5 milyar lira) değerindeki ultra lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana geldi.

REKLAM advertisement1

Dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Bahamalar bayraklı 'Lady Moura', öğle saatlerinde Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı. Cezayir'den gelen lüks yatın, giriş işlemleri için liman ziyareti yaptığı öğrenildi. Pliego'nun yatta olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

REKLAM

Daha önce eski ABD Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush dahil birçok ünlü ismi ağırladığı kaydedilen yat; helikopteri, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi ve güvertesindeki kumsal sahiliyle dikkat çekiyor.

DİĞER LÜKS YATLAR DA MARMARİS KIYILARINDA

Öte yandan, Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı 'Eclipse' de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor. Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğundaki Suudi Arabistan bayraklı, üzerinde helikopter bulunan 'Kingdom 5 KR' isimli mega yat da Hisarönü Körfezi'nde demirli bulunuyor. Fotoğraflar: Shutterstock, AA REKLAM