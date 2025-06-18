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        Haberler Magazin Lüks yat 'Lady Moura' Marmaris'te - Magazin haberleri

        Lüks yat 'Lady Moura' Marmaris'te

        Meksikalı iş adamı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olduğu belirtilen 5 milyar lira değerindeki lüks yat 'Lady Moura', Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana demirledi. Dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak gösterilen ve Bahamalar bayrağı taşıyan 'Lady Moura'; helikopteri, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi ve güvertesindeki kumsal sahiliyle dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:07
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        5 milyar liralık yatıyla geldi
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        Meksikalı iş adamı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olan 'Lady Moura' adlı 125 milyon dolar (Yaklaşık 5 milyar lira) değerindeki ultra lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana geldi.

        Dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Bahamalar bayraklı 'Lady Moura', öğle saatlerinde Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı. Cezayir'den gelen lüks yatın, giriş işlemleri için liman ziyareti yaptığı öğrenildi. Pliego'nun yatta olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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        Daha önce eski ABD Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush dahil birçok ünlü ismi ağırladığı kaydedilen yat; helikopteri, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi ve güvertesindeki kumsal sahiliyle dikkat çekiyor.

        DİĞER LÜKS YATLAR DA MARMARİS KIYILARINDA

        Öte yandan, Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı 'Eclipse' de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

        Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğundaki Suudi Arabistan bayraklı, üzerinde helikopter bulunan 'Kingdom 5 KR' isimli mega yat da Hisarönü Körfezi'nde demirli bulunuyor.

        Fotoğraflar: Shutterstock, AA

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        #Lady Moura
        #Ricardo Salinas Pliego

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