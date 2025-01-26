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        Lukaşenko yeniden cumhurbaşkanı seçildi

        Belarus'ta sandık çıkış anketine göre cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko yüzde 87,6 oy oranı ile kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:13 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:13
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        Lukaşenko yeniden cumhurbaşkanı seçildi
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        Belarus devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yerel saatle 20.00'de kapanmasının ardından sandık çıkış anketi sonucu adayların aldığı oy oranları belli oldu.

        Buna göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko yüzde 87,6 ile seçimin galibi olurken, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 2,7, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 1,8, bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1,6, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak ise yüzde 1,2 oy aldı.

        Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 5,1 oldu. Anketin 11 bin 948 kişiyle yapıldığı belirtildi.

        Öte yandan Belarus Merkez Seçim Komisyonu, saat 18.00 itibarıyla seçimlere katılım oranının yüzde 81,50 olduğunu açıkladı.

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