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        Haberler Spor Basketbol NBA Luka Doncic çıldırdı! NBA'de tarihe geçen performans - Basketbol Haberleri

        Luka Doncic çıldırdı! NBA'de tarihe geçen performans

        Sloven yıldız Luka Doncic, NBA'de Dallas'ın Atlanta'yı 148-143 mağlup ettiği karşılaşmada tam 73 sayı attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:49
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          Dallas Maverick'in yıldız ismi Luka Doncic, Atlanta karşısında tarihi bir performansa imza attı.

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          Sloven yıldız, takımının 148-143 kazandığı karşılaşmada tam 73 sayı attı.

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          24 yaşındaki yıldız 73 sayının yanı sıra karşılaşmayı 10 ribaund ve 7 asistle tamamladı.

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          Doncic, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.

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          SONUÇLAR

          Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 143-148

          Charlotte Hornets-Houston Rockets: 104-138

          Indiana Pacers-Phoenix Suns: 133-131

          Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 107-127

          Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 107-106

          Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-112

          New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 83-107

          San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-100

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