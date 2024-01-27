Luka Doncic çıldırdı! NBA'de tarihe geçen performans
Sloven yıldız Luka Doncic, NBA'de Dallas'ın Atlanta'yı 148-143 mağlup ettiği karşılaşmada tam 73 sayı attı
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Dallas Maverick'in yıldız ismi Luka Doncic, Atlanta karşısında tarihi bir performansa imza attı.
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Sloven yıldız, takımının 148-143 kazandığı karşılaşmada tam 73 sayı attı.
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24 yaşındaki yıldız 73 sayının yanı sıra karşılaşmayı 10 ribaund ve 7 asistle tamamladı.
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Doncic, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.
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SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 143-148
Charlotte Hornets-Houston Rockets: 104-138
Indiana Pacers-Phoenix Suns: 133-131
Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 107-127
Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 107-106
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-112
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 83-107
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-100
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