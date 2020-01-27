Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın ardından galibiyetin mimarlarından Luiz Gustavo, aralarında muhabirimiz Ahmet Selim Kul'un da bulunduğu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez ile ilgili önemli ifadeler kullanan Sambacı, "Kendisi gerçekten çok iyi bir insan, aynı zamanda çok kaliteli bir futbolcu, sol bekte çok iyi bir futbolcu. Wolfsburg’da beraber oynama şansımız oldu. Eğer transfer olursa hem saha içinde hem de saha dışında Fenerbahçe’ye çok katkı sağlayacaktır. Rodriguez beni aradı kulüp hakkında bilgi almak için. Fenerbahçe hakkında sorular sordu. Normal bir konuşmaydı" dedi.

Gustavo, Başakşehir galibiyeti ve şampiyonluk şansları için ise şunları söyledi:

"GALİBİYET SERİSİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN ÖNEMLİ"

"Bizim takımımız ligde üst üste galibiyet serisi yakalamayan tek takımdı. 4 maç üst üste galip gelerek bunu başardık, elde ettiğimiz bu galibiyet serisi şampiyonluk yarışında çok önemli. Bunun fark yaratacağını düşünüyorum."

"OZAN TUFAN İLE ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"

"Ozan Tufan gerçekten çok büyük bir futbolcu. Fenerbahçe için de büyük bir şans. Benim için de Ozan Tufan ile oynamak büyük bir gurur, gerçekten mutluyum onunla oynadığım için, tıpkı diğer takım arkadaşlarımla olduğu gibi. Ozan Tufan ile aramızda gerekten çok iyi bir uyum var ve bu da sahaya çok iyi yansıyor."

"ÇOK MUTLUYUM"

"Gerçekten çok mutluyum bu kadar büyük bir kulüpte, bu kadar takımlarına aşkla bağlı taraftarların önünde oynadığım için. Onlar bize ne kadar destek olurlarsa hiç şüphesiz bizim için daha iyi olacak saha sonuçları ve hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız."

"DEPREMDE AİLELERİNİ KAYBEDENLERE SABIR DİLİYORUM"

"Elazığ'da yaşananlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Hayatını kaybeden insanlar için çok üzgünüm. Ailelerini kaybeden insanlara sabır diliyorum. Umarım en kısa sürede bu şehirler yeniden ayağa kalkacaktır."