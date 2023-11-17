Luis Diaz golleri sonrası gözyaşlarını tutamadı: Babasına kavuşmuştu
Luis Diaz, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında Kolombiya'yı Brezilya karşısında galibiyete taşırken gollerinden sonra duygusal anlar yaşadı. Geçen günlerde babası kaçırılan ve sonrasında bulunan Kolombiyalı yıldız gollerini babasına armağan etti
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2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında Kolombiya, geriye düştüğü mücadelede, konuk ettiği Brezilya'yı 75. ve 79. dakikalarda Luis Diaz'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 mağlup etti.
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Babası silahlı grup tarafından kaçırılan ve geçen hafta serbest bırakılan Luis Diaz, attığı golleri tribünde oturan babasına armağan etti.
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El Tiempo internet sitesinde çıkan habere göre, 28 Ekim'de ELN tarafından kaçırıldığı duyurulan Luis Manuel Diaz, Cesar yönetim bölgesine bağlı Valledupar kenti kırsalında aracılara teslim edilmişti.
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Silah isyancı örgüt ELN, Diaz'ı, Ombudsmanlık Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim etmişti.
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Diaz, askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira yönetim bölgesine götürülmüştü.
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Haberi alan Diaz'ın aile mensupları ve komşuları büyük sevinç yaşamıştı.
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Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği lig maçında, kadroda yer almamıştı.
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Kolombiya hükümeti ile ELN arasında uzun süren barış müzakerelerinin ardından Küba'nın başkenti Havana'da ateşkes anlaşması imzalanmış ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.
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Anlaşmaya göre ELN mensuplarının hiçbir şekilde insan kaçırma eylemine girişmemesi gerekiyordu.
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