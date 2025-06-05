Luis Diaz'dan transfer açıklaması!

İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool'da forma giyen Luis Diaz, transfer döneminde kendisi hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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"LIVERPOOL'DA ÇOK MUTLUYUM"

Mundo Deportivo'ya konuşan Kolombiyalı oyuncu, "Liverpool'da çok mutluyum, bunu hep söyledim. İlk günden itibaren çok iyi karşılandım. Ama şu anda bazı kulüplerle görüşüyoruz, bu normal. Transfer dönemi başlıyor, biz de bizim için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz." dedi.

28 yaşındaki sol kanat, "Eğer Liverpool bize iyi bir yenileme önerirse, kalan iki yılımı seve seve burada geçiririm. Bu artık kulübe bağlı. Ben sadece bizim için en iyi olanı değerlendirmekle yükümlüyüm." ifadelerini kullandı.