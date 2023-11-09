Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak

        Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Öte yandan stoperlerden Samet Akaydın ve Mert Müldür UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Becao ile Djiku'nun sakatlığı bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 22:43 Güncelleme: 09.11.2023 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

        • 2

          Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

        • 3

          STOPER YOK!

          Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı. Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alekander Djiku'nun sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncuların yokluğunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

          Öte yandan Fenerbahçe'de Fred, King ve Mert Hakan Yandaş'ın da sakatlıkları bulunuyor.

        • 4

          Teknik direktör İsmail Kartal'ın eksikler nedeniyle stoper olarak Jayden Oosterwolde ile Miguel Crespo'ya görev vermesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek de Bulgaristan'a götürüldü.

        • 5

          İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

          Livakovic

        • 6

          Osayi

        • 7

          Crespo

        • 8

          Oosterwolde

        • 9

          Ferdi

        • 10

          İsmail

        • 11

          Zajc

        • 12

          Kent

        • 13

          Szymanski

        • 14

          Tadic

        • 15

          Batshuayi

        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İflas!
        İflas!
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        TFF, 14 sayfalık tutanakları yayınladı!
        TFF, 14 sayfalık tutanakları yayınladı!
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Gazze'deki hükümetten çağrı: Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın
        Gazze'deki hükümetten çağrı: Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın
        Brand Week Istanbul'da 'Kızılcık Şerbeti' oturumu
        Brand Week Istanbul'da 'Kızılcık Şerbeti' oturumu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Habertürk Anasayfa