Lübnan ordusu, İsrail ordusunun çekildiği 5 beldeye konuşlandı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından güneyde yer alan Keferşuba beldesindeki birkaç noktaya konuşlanmalarını sürdürdükleri belirtildi.

AA'nın haberine göre; Konuşlanmaların, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi koordineli şekilde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in çekildiği bölgelere vatandaşların yaklaşmaması uyarısında bulunuldu.

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Bu arada ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Keferşuba beldesi sakinlerinin Lübnan askerlerini zılgıtlarla karşıladığı belirtildi.

Lübnan ordusunun bölgede aynı zamanda Keferhamam, Raşeyya el-Fahhar, Şeba beldesinin doğu kesiminde de konuşlandığı aktarılan haberde, ordunun ayrıca konuşlanmak üzere Haneyn beldesine de girdiği ifade edildi.

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İSRAİL ORDUSUNUN 60 GÜN İÇİNDE LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürüyor.