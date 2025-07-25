Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Araç sahipleri benzin ve motorin zammındaki güncel fiyatlarını takip ederken 25 Temmuz’da LPG’ye zam geldiği duyuruldu. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle LPG (otogaz) fiyatlarına zam yapıldı. Son zamlarla birlikte güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte LPG, benzin ve motorin fiyatları