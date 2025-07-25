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        Haberler Bilgi Yaşam LPG’YE ZAM GELDİ! 25 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir motorin, benzin, LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

        LPG'ye zam geldi! 25 Temmuz 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar güncel LPG, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. LPG'ye gelen zam sonrası sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. LPG zammı, 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla yürürlüğe girdi. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte 25 Temmuz 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin, LPG, motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:36
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        • 1

          Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Araç sahipleri benzin ve motorin zammındaki güncel fiyatlarını takip ederken 25 Temmuz’da LPG’ye zam geldiği duyuruldu. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle LPG (otogaz) fiyatlarına zam yapıldı. Son zamlarla birlikte güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte LPG, benzin ve motorin fiyatları

        • 2

          LPG’YE ZAM!

          LPG zammı, 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan son düzenlemeyle LPG’nin litre fiyatına 42 kuruşluk artış yansıdı.

        • 3

          BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

          Benzin ve motorin fiyatlarında ise bu sabah itibarıyla herhangi bir fiyat hareketliliği yaşanmadı.

          İşte büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları 25 Temmuz 2025:

          İSTANBUL

          Avrupa Yakası:

          Benzin: 51,33 TL

          Motorin: 53,67 TL

          LPG: 26,48 TL

          Anadolu Yakası:

          Benzin: 51,12 TL

          Motorin: 54,49 TL

          LPG: 25,88 TL

        • 4

          ANKARA

          Benzin: 51,96 TL

          Motorin: 54,49 TL

          LPG: 26,38 TL

        • 5

          İZMİR

          Benzin: 52,29 TL

          Motorin: 54,83 TL

          LPG: 26,33 TL

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