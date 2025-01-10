Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Los Angeles'ın lüks semtinin son hâli | Dış Haberler

        Los Angeles'ın lüks semti Malibu'nun son hâli görüntülendi

        Los Angeles'ta yaşanan yangın felâketiyle birlikte 5 kişi hayatını kaybederken binlerce ev de kül oldu. Los Angeles'ın en lüks semtlerinden biri olan Malibu'nun son hâli görüntülendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 00:21 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Los Angeles'ın lüks semtinin son hâli
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles şehrinde yaşanan yangının boyutları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Los Angeles'ın lüks semtlerinden biri olan Malibu'nun yangın sonrası değişimi görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
        Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nükleer tesiste hava savunma tatbikatı
        Nükleer tesiste hava savunma tatbikatı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Adıyaman'da kaza: 4 ölü, 4 yaralı
        Adıyaman'da kaza: 4 ölü, 4 yaralı
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Habertürk Anasayfa