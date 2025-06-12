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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı: Fenerbahçe'ye geri döndü! - Fenerbahçe Haberleri

        Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı: Fenerbahçe'ye geri döndü!

        Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu maddesini kullanmadı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:14
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          Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı.

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          Sarı-Lacivertliler'den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder için karar verildi.

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          Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesinin kullanılmadığını açıkladı.

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          Cengiz Ünder, devre arasında kiralandığı Los Angeles FC'de 15 maça çıktı ve 611 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 2 gol ile 3 asist üretti.

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          Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro.

          Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in kiralanması karşılığında Fenerbahçe'ye 1 milyon 200 bin euro ödedi. Cengiz Ünder için yapılan anlaşmadaki satın alma opsiyonu 25 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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