Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı: Fenerbahçe'ye geri döndü!
Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu maddesini kullanmadı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
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Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı.
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Sarı-Lacivertliler'den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder için karar verildi.
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Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesinin kullanılmadığını açıkladı.
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Cengiz Ünder, devre arasında kiralandığı Los Angeles FC'de 15 maça çıktı ve 611 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 2 gol ile 3 asist üretti.
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Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro.
Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in kiralanması karşılığında Fenerbahçe'ye 1 milyon 200 bin euro ödedi. Cengiz Ünder için yapılan anlaşmadaki satın alma opsiyonu 25 milyon dolar olarak açıklanmıştı.