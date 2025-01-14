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        Haberler Spor Futbol Almanya Loris Karius, Schalke 04'te - Futbol Haberleri

        Loris Karius, Schalke 04'te

        Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius, sezon sonuna kadar Schalke 04'de imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:28
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        Karius'tan sürpriz imza!
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        Almanya 2. Lig ekiplerinden Schalke 04, bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius’un sezon sonuna kadar kadroya katıldığını açıkladı. Sezonun ilk devresini kulüpsüz geçiren Karius, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United'da oynamıştı.

        31 yaşındaki Alman kaleci, kariyerinde Mainz, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin, Newcastle United formaları giydi.

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