Loris Karius, Schalke 04'te

Almanya 2. Lig ekiplerinden Schalke 04, bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius’un sezon sonuna kadar kadroya katıldığını açıkladı. Sezonun ilk devresini kulüpsüz geçiren Karius, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United'da oynamıştı.

31 yaşındaki Alman kaleci, kariyerinde Mainz, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin, Newcastle United formaları giydi.

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