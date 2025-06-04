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        Haberler Magazin Loris Karius, ailesiyle tatil yaparken görüntülendi - Magazin haberleri

        Loris Karius, ailesiyle tatil yaparken görüntülendi

        Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile eşi ünlü spor spikeri Diletta Leotta, kızları Aria ile birlikte İspanya'nın gözde tatil adası İbiza'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 23:49 Güncelleme: 04.06.2025 - 23:49
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        Ailesiyle tatilde görüntülendi
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        Almanya 2. Lig ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen eski Beşiktaş kalecisi Loris Karius, 2023'te ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile hayatını birleştirmiş, Ağustos 2023'te Aria adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

        Ailece İspanya'nın gözde tatil adası İbiza'da bulunan Loris Karius ile Diletta Leotta, kızlarıyla birlikte tatillerinin tadını çıkarırken görüntülendi.

        Fotoğraflar: Backgrid UK

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        #Loris Karius
        #Diletta Leotta

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