Lohusa filmi TV'de! Lohusa filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
SHOW TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan Lohusa filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Genç bir anne - babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 gününü konu edinen filmin senaryosunu Gupse Özay yazarken, yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor. Peki, Lohusa filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte film merak edilenler...
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Başrollerinde Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın yer aldığı Lohusa filmi bu akşam saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bu kapsamda, "Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Lohusa oyuncuları kimler, konusu ne?" soruları yanıtlarını arıyor. Film hakkında ayrıntılar haberimizde...
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LOHUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla bekleyen evli bir çifttir. Hamileliği boyunca doğumdan sonra onu bekleyen hayatla ilgili söylenenleri umursamayan Burcu, lohusa depresyonuna girmeyeceğine emindir.
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Burcu'nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içinde bulmasına neden oluyor.
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LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Başarılı oyuncu Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor.