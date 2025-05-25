Başrollerinde Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın yer aldığı Lohusa filmi bu akşam saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bu kapsamda, "Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi? Lohusa oyuncuları kimler, konusu ne?" soruları yanıtlarını arıyor. Film hakkında ayrıntılar haberimizde...