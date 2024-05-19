Liverpool taraftarlarından Jurgen Kloop'e duygusal veda
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Liverpool, evinde Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool'da yaklaşık 9 yıldır teknik direktörlük yapan ve önemli başarılar elde eden Jurgen Kloop, taraftarlar eşliğinde duygusal bir veda töreniyle uğurlandı.
- 1
Premier Lig'in son haftasında Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı.
- 2
Kırmızıların tribünleri maçtan önce 'Danke Jurgen' yazılı bir koreografi yaparken, Klopp, You'll Never Walk Alone şarkısı eşliğinde sahaya çıktı.
- 3
Liverpool ile 490. ve son maçına çıkan Klopp, maç öncesinde Anfield'da coşkulu bir şekilde karşılandı.
-
- 4
Klopp, geçtiğimiz Ocak ayında sezon sonunda yaklaşık 9 yıldır çalıştırdığı Liverpool'dan ayrılacağını duyurmuştu.
- 5
Liverppol'un başında 490 resmi maça çıkan Klopp, bu mücadelelerde 304 galibiyet, 100 beraberlik ve 85 mağlubiyet yaşadı.
- 6
Deneyimli çalıştırıcı Merseyside ekibinin 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretini dindirmişti.
-
- 7
Ayrıca Klopp, 2019 yılında Liverpool’un müzesine 1 Şampiyonlar Ligi kupası daha eklerken, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve FA Cup şampiyonluğu da yaşadı.