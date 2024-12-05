Liverpool takıldı, Manchester City'nin kabusu sona erdi

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

St. James' Park'taki karşılaşmada Newcastle United, Alexander Isak'ın 35 ve Anthony Gordon'ın 62. dakikada attığı gollerle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

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Curtis Jones'un 50, Muhammed Salah'ın 68 ve 83. dakikalarda attığı gollerle 3-2 üstünlük yakalayan Liverpool, son dakikada yediği gol sonucunda sahadan 1 puanla ayrıldı. Ev sahibi takım adına Fabian Schar'ın 90. dakikada kaydettiği golle mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Performansıyla bu sezon adından söz ettiren Salah, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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Ligde 4 hafta sonra puan kaybeden Liverpool, 35 puana yükseldi. Newcastle United ise 20 puana çıktı.

MANCHESTER CITY GALİBİYETİ HATIRLADI Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip Bernardo Silva'nın 8, Kevin De Bruyne'nin 31 ve Jeremy Doku'nun 57. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmada galip geldi. Ligde 4 haftadır kaybeden ve son 7 resmi maçını kazanamayan Manchester City, galibiyet özlemine Nottingham Forest karşısında son veremedi. Günün diğer maçlarında Chelsea, Southampton'ı 5-1, Everton ise Wolverhampton'ı 4-0 yendi. Bu sonuçların ardından Chelsea, zirvedeki Liverpool ile arasındaki farkı 7'ye düşürdü. Manchester City ise 26 puana yükseldi ve takibini sürdürdü.