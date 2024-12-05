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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool takıldı, Manchester City'nin kabusu sona erdi - Futbol Haberleri

        Liverpool takıldı, Manchester City'nin kabusu sona erdi

        İngiltere Premier Ligi'nin 14. haftasında Liverpool, deplasmanda Newcastle United'la 3-3 berabere kaldı. Mohammed Salah (2) ve Curtis Jones'in golleriyle 3-2 öne geçse de 90. dakikada Fabian Schar'ın golüne engel olamayarak berabere kalan lider Liverpool, puanını 35'e yükseltti. Öte yandan ligin bir diğer favorisi Manchester City, Nottingham Forest'ı 3-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti ve 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 01:15 Güncelleme: 05.12.2024 - 01:16
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        Liverpool takıldı, City'de hasret bitti!
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        İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

        St. James' Park'taki karşılaşmada Newcastle United, Alexander Isak'ın 35 ve Anthony Gordon'ın 62. dakikada attığı gollerle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

        Curtis Jones'un 50, Muhammed Salah'ın 68 ve 83. dakikalarda attığı gollerle 3-2 üstünlük yakalayan Liverpool, son dakikada yediği gol sonucunda sahadan 1 puanla ayrıldı. Ev sahibi takım adına Fabian Schar'ın 90. dakikada kaydettiği golle mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

        Performansıyla bu sezon adından söz ettiren Salah, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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        Ligde 4 hafta sonra puan kaybeden Liverpool, 35 puana yükseldi. Newcastle United ise 20 puana çıktı.

        MANCHESTER CITY GALİBİYETİ HATIRLADI

        Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

        Ev sahibi ekip Bernardo Silva'nın 8, Kevin De Bruyne'nin 31 ve Jeremy Doku'nun 57. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmada galip geldi.

        Ligde 4 haftadır kaybeden ve son 7 resmi maçını kazanamayan Manchester City, galibiyet özlemine Nottingham Forest karşısında son veremedi.

        Günün diğer maçlarında Chelsea, Southampton'ı 5-1, Everton ise Wolverhampton'ı 4-0 yendi.

        Bu sonuçların ardından Chelsea, zirvedeki Liverpool ile arasındaki farkı 7'ye düşürdü. Manchester City ise 26 puana yükseldi ve takibini sürdürdü.

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